الكونغو الديمقراطية تسجل إصابة بإيبولا خارج بؤرة التفشي

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل إصابة بفيروس إيبولا في مقاطعة أكواتور الغربية، التي تبعد بأكثر من ألف كيلومتر عن بؤرة تشفي الوباء في شرق البلادوفقا لموقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. ويمثل تسجيل الإصابة الجديدة تحديا حقيقيا للسلطات الصحية التي كانت تستعد في نهاية أبريل المنصرم لإعلان نهاية ثاني أكبر تفش للوباء في البلاد. تفش للوباء في البلاد. وسبق أن أعلنت الصحة العالمية أن الفيروس الذي تفشى في الكونغو الديمقراطية مجددا في يوليو-أغسطس 2018، أصاب قرابة 3453 شخصا، وتسبب بوفاة 2264 مريضا، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات بين مصابي فيروس إيبولا بلغت 66%.

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