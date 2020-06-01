كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الصين على حادثة مينيابوليس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، قائلة: إن أعمال الشغب في الولايات المتحدة الأمريكية، التي نتجت عن وفاة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية "جورج فلويد"، كشفت عن "خطورة مشكلة التمييز العنصري والوحشي لضباط الشرطة فيها".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لي جيان: "نحن نتابع تطور الوضع المتعلق بوفاة جورج فلويد، ولدى كل المواطنين الأمريكيين من أصل إفريقي حق في الحياة ويجب حماية حقوقهم،​ والتمييز العنصري للأقليات القومية هو مرض مزمن في المجتمع الأمريكي".

وأضاف لي جيان: وقد كشف الوضع الحالي مرة أخرى عن شدة التمييز العنصري ووحشية رجال إنفاذ القانون، وضرورة حل هذه المسائل بالطريقة السلمية، معرب عن أمله في أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة التدابير اللازمة لحماية الحقوق القانونية للأقليات القومية.

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وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.