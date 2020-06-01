كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأغذية العالمي" يثمن دور الإمارات في دعم البلدان المتضررة من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ديفيد بيزلي، اليوم الإثنين، عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتها في توفير الإمدادات الصحية والإنسانية للدول المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقدم "بيزلي" الذي كان في استقبال طائرة شحن إماراتية لدى وصولها إلى بغانا، الشكر إلى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تخصيص حكومة دولة الإمارات طائرات لنقل المستلزمات والمواد الطبية للعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا في القارة الأفريقية.

وذكر أن وصول طائرة الشحن تعكس خصال الكرم والسخاء التي تتمتع بها قيادة وشعب دولة الإمارات، لافتاً إلى أن هذا الجسر الجديد يعكس التعاون المشترك البناء، خاصة في ظل هذه الأزمة.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسراً جوياً دولياً لتوفير الإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان الحياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم.

ويعمل هذا الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير المستلزمات والمعدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية لتلبية احتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأمامية في أكثر من 100 دولة في العالم خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

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ويمثل الجسر الجوي للإمارات وبرنامج الأغذية العالمي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.