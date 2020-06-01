كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز إصابات فيروس كورونا في الهند فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت 190 ألفًا، متخطية بذلك فرنسا لتصبح سابع أعلى ترتيب في العالم. مع تراجع الحكومة مرة أخرى في معظم القيود بعد إغلاق لمدة شهرين ترك الملايين بدون عمل.

وبحسب إحصائيات لوكالة "رويترز"، سجلت الهند تسجيل 8،392 حالة جديدة في اليوم السابق، وهي الآن بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وقال فريق من الخبراء المستقلين، أن انتقال المجتمع يجري بشكل جيد بين السكان، مضيفًا، أن هذا سيزداد سوءًا فقط مع فتح وسائل النقل العام.

وزادت الانتقادات في الأيام الأخيرة لأن إغلاق رئيس الوزراء ناريندرا مودي المفاجئ لـ 1.3 مليار هندي في مارس فشل في وقف انتشار المرض مع تدمير سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الأجور اليومية.

اليوم الاثنين، كان الآلاف من الناس يعبئون في 200 قطار جديد استأنف خدماته في جميع أنحاء البلاد، معظمهم من العمال المهاجرين وأسرهم يغادرون المدن الكبرى مثل دلهي ومومباي لمنازلهم في الداخل.

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وقالت الجمعية الهندية للصحة العامة والجمعية الهندية للطب الوقائي والاجتماعي والجمعية الهندية لعلم الأوبئة في بيان مشترك: "لو سُمح للمهاجرين بالعودة إلى منازلهم في بداية الوباء عندما كان انتشار المرض منخفضًا للغاية، لكان من الممكن تجنب الوضع الحالي".

وقال الخبراء: "إن المهاجرين العائدين ينتقلون الآن إلى كل ركن من أركان البلد؛ في الغالب إلى المناطق الريفية وشبه الحضرية، في المناطق ذات أنظمة الصحة العامة الضعيفة نسبيًا".

بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 5،394، ولا يزال صغيرًا مقارنة بالدول الأخرى ذات الأحمال المماثلة للحالات، والتي تقول الحكومة، إن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن الإغلاق ساعد في تجنب الارتفاع الكبير في الحالات، مما أتاح للمستشفيات مساحة لعلاج المرضى.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أنه إذا استمرت العدوى في الارتفاع خاصة في دلهي ومومباي، فسيتمدد النظام الصحي.

أعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال، عن إغلاق حدود المدينة لمنع الناس من جميع أنحاء البلاد من التدفق إلى مستشفياتها لمدة أسبوع.

وقال، إن المدينة بها 9500 سرير لمرضى الفيروس ولكنها ستنفد بسرعة إذا جاء الناس من جميع أنحاء البلاد لتلقي العلاج.