كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر مصنع إعادة تدوير في تنزانيا يبدأ تصنيع دروع واقية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل مصنع لإعادة التدوير في مدينة دار السلام الساحلية في تنزانيا صناعة الورق للزجاجات البلاستيكية وبدأ في تصيعي دروع واقية من فيروس كورونا المستجد يتم انتزاعها من قبل المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد.

حتى وقت سابق من هذا العام، كان لشركة Zaidi Recyclers نشاطًا مزدهرًا في معالجة نفايات الورق التي تم تصديرها إلى العملاء في الصين والهند، وكسبها حوالي 37,000 دولار من الإيرادات شهريًا، وفقًا لمؤسسها ألن كيمامبو، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، جفت الطلبات الجديدة، حيث فرضت دولة تلو الأخرى عمليات الإغلاق لمنع انتشار الفيروس، مما قلل من التجارة العالمية إلى مستوى ضئيل.

ومع ذلك، رصد "كيمامبو" بسرعة فرصة سمحت له بإنقاذ أعماله ووظائف جميع عمالها الـ 38. تحولت شركة Zaidi Recyclers إلى إنتاج دروع للوجه، وهي قطعة حيوية من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين خلال جائحة الفيروس.

وقال: أعتقد أن المفتاح هو أن تظل ذا صلة. لا داعي للذعر، لأن هذه الأزمات كانت هناك، ليست هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها هذا النوع من الأزمات.

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وأضاف: "إذا شعرت بالذعر فسوف تضيع ثم لن تكون قادراً على النهوض أو أن تكون نشيطاً كما كنت من قبل."

وأردف "كيمبابو"، أن الطلبات تتدفق من قطاع الصحة من مختلف أنحاء تنزانيا. في الأسابيع الأخيرة، قاموا بصنع 6000 وحدة مقابل $ 2 للقطعة الواحدة.

سجلت تنزانيا حتى الآن 509 حالة اصابة بفيروس كورونا و 21 حالة وفاة.

وقالت السلطات، إنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في عام 2020 إلى 4٪ من توقع بنسبة 6.9٪ قبل تفشي المرض.

اضطرت الشركة إلى تغطية التكاليف الإضافية لحماية موظفيها مع الحفاظ على عمل الشركة، بما في ذلك النقل الخاص من وإلى مكان العمل.