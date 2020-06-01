كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن عن 3 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الاثنين، عن 3 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة في ارتفاع هو الأعلى منذ شهرين، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 63 وفاة و2516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية، ذكرت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران، بلغ 143849، حتى الـ7:30 بتوقيت طهران.

ووصل عدد الوفيات بالوباء في البلاد إلى 7627، في حين تماثل للشفاء من الفيروس 112988 مصاباً، بعد 14 أسبوعاً من وصول الوباء إلى البلاد.

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

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وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.