اليابان تدرس اعادة فتح حدودها مع عدد من الدول

الإثنين 1 يونيو 2020

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام عدد من الوافدين من الدول التي تسجل اصابات منخفضة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



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وذكرت وسائل إعلام يابانية، بأن الحكومة تخطط السماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة بعد اعلانها حظر دخول الأجانب منذ فبراير الماضي وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقررت اليابان ،اليوم، إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في العاصمة طوكيو.