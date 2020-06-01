شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الجسر العربي: نأمل أن يسفر مؤتمر المانحين عن آثار إيجابية لليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 أعرب رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط، عن أمله أن يسفر مؤتمر المانحين لليمن 2020م، عن آثار إيجابية تنعكس على حالة وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.

وقال في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السعودية"إن الوضع الإنساني في اليمن وضع متردٍ جدًا وكذلك أوضاع حالة حقوق الإنسان في اليمن بسبب الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا وبسبب الخروج على القانون الدولي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتي تهدف إلى التخريب والتنكيل وضرب الوحدة الوطنية اليمنية ووحدة الصف ووحدة التنوع اليمني"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الجسر العربي: نأمل أن يسفر مؤتمر المانحين عن آثار إيجابية لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.