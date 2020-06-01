شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينياً من الضفة الغربية والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين، 19 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له "ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وطولكرم والاغوار الشمالية وطوباس وجنين، واعتقلت 19 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون".

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