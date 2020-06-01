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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفف إجراءات الإغلاق العام والعزل المشدد بعد تراجع الاصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
قررت السلطات الروسية ،اليوم الاثنين، تخفيف إجراءات الإغلاق العام والعزل المشدد المفروضة منذ تسعة أسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد ،وذلك بصورة جزئية إثر التراجع الكبير لعدد الإصابات بالفيروس.
وسمحت السلطات الروسية لسكان العاصمة موسكو بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وقال مسؤولون "إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا في أيام يجري تحديدها بناء على عناوين المنازل وستسمح بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات اعتبارا من اليوم الاثنين".
وسجلت روسيا حتى اليوم الاثنين ، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 414878 اصابة في حين ارتفع عدد حالات الوفاة الى 4855 حالة، وارتفاع اجمالي المتعافين الى 175877 شخصا.
وتحتل روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا.
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