شكرا لقرائتكم خبر عن "لملس" يرحب بتنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 أكد وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، ان مؤتمر المانحين لليمن 2020م الذي يعقد الثلاثاء القادم برعاية وتنظيم المملكة العربية السعودية سيسهم في التخفيف المعاناة الكبيرة للشعب.

Advertisements وأشاد لملس في تصريح صحفي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإسهامات المملكة ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب اليمني في كافة المجالات. ودعا الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى الإسهام الفاعل في دعم اليمن، معرباً عن تطله في تخصيص جزء من هذا التعهدات للعملية التي تأثرت بشكل كبير منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في العام 2014م وتدميرها للعملية التعليمية.

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