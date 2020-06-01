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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح يثمن تنظيم السعودية لمؤتمر الاستجابة الانسانية لليمن 2020 والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
ثمن وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، تنظيم المملكة العربية السعودية، غداً الثلاثاء، لمؤتمر الاستجابة الانسانية لليمن 2020م بمشاركة الأمم المتحدة.
وقال وزير الادارة المحلية في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان تنظيم مثل هذا المؤتمر يأتي في اطار الجهود الكريمة والدائمة من قبل المملكة ومساهمتها الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني ووقوفها إلى جانب الحكومة".
وأضاف فتح "ان مؤتمر المانحين سيسهم بشكل كبير في دعم الجهود الدولية لتمويل المشاريع الاغاثية والانسانية في اليمن"..مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ووقوفها الى جانب الشعب اليمني في كافة المجالات..مشيراً الى ما تقدمه من برامج ومشاريع في كافة المحافظات عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج إعمار وتنمية اليمن.
وطالب فتح الدول المانحة الى الإسهام الفاعل في تمويل برامج الإغاثية والإنسانية، وحشد التمويل اللازم لمشاريع الاستجابة الإنسانية..مشدداً على أهمية قيام المنظمات الدولية بالاستفادة من المبالغ المقدمة من المانحين وذلك من خلال اتباع لامركزية العمل الإغاثي، وتقييم وتقويم الأداء للمرحلة السابقة، وأهمية تعزيز الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة الوطنية والحفاظ على دورة نقدية سليمة يقودها البنك المركزي اليمني.
كما دعا ،المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على مليشيات الحوثي الانقلابية لوقف التدخل في العملية الانسانية والسماح للمنظمات اللأممية والدولية بتنفيذ برامجها الإنسانية وعدم التعرض لها، وإدانة كافة أعمال الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات بحق الأعمال الإنسانية في المحافظات غير المحرره.
ودعا فتح الى تخصيص جزء من مبالغ التمويل لمشاريع وبرامج دعم سبل العيش، والمشاريع التنموية، لما لها من اهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار..مجدداً ترحيب الحكومة اليمنية بكافة الجهود الرامية الى تحسين الوضع الإنساني، والتزامها الكامل بتوفير كل اوجه الدعم والمساندة للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية .
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