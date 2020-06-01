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بريطانيا: لن ندعم إعادة ضم روسيا لمجموعة السبع

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أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن الحكومة البريطانية لن تؤيد إعادة ضم روسيا عضوا في مجموعة السبع لكن قرار اختيار الزعماء التي ستتم دعوتهم كضيوف يرجع للدولة التي تستضيف أي قمة.

وقال للصحفيين "سندقق في تفاصيل ما تقترحه الولايات المتحدة. ومن المعتاد أن تدعو الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة السبع زعماء آخرين للمشاركة في القمة بصفتهم ضيوفا".

وأضاف "تم استبعاد روسيا من دول مجموعة السبع بعد ضمها للقرم في (2014) ولم نر بعد أي دليل على تَغير سلوكها بما يبرر إعادة انضمامها... ولن نؤيد إعادة ضمها عضوا في المجموعة".

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