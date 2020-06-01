شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: لن ندعم إعادة ضم روسيا لمجموعة السبع والان نبدء بالتفاصيل
وقال للصحفيين "سندقق في تفاصيل ما تقترحه الولايات المتحدة. ومن المعتاد أن تدعو الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة السبع زعماء آخرين للمشاركة في القمة بصفتهم ضيوفا".
وأضاف "تم استبعاد روسيا من دول مجموعة السبع بعد ضمها للقرم في (2014) ولم نر بعد أي دليل على تَغير سلوكها بما يبرر إعادة انضمامها... ولن نؤيد إعادة ضمها عضوا في المجموعة".
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