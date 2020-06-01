شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصًا إثر هجمات مسلحة في بوركينافاسو والان نبدء بالتفاصيل

لقي ما لايقل عن 30 شخصًا في بوركينا فاسو مصرعهم خلال هجومين مُسلحين نفذهما مجهولون شمالي وجنوب شرقي البلاد.

وأوضحت "وكالة أنباء بوركينافاسو" اليوم أن مجموعة مُسلحة أستهدفت مركبة عسكرية لنقل الجنود في منطقة فوبي شمال البلاد ما أدى إلى مقتل ستة جنود وأربعة مدنيين، مشيرة إلى أن 20 شخصًا قتلوا في هجوم مُسلح استهدف سوقًا شعبية بولاية كونبينغا.

مما يذكر أن المناطق الشمالية من بوركينا فاسو الحدودية مع مالي والنيجر تشهد هجمات إرهابية، حيث تطبق حالة الطوارئ في سبع مناطق من أصل 13 بالبلاد منذ مطلع 2019، ومنذ 2015 قُتل أكثر من 850 شخصا، واضطر 840 ألفًا لترك منازلهم بسبب الهجمات المسلحة.