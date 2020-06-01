شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ الأسبوع المقبل استخدام دواء "أفيفافير" لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة الروسية الداعمة ماليا لأول دواء معتمد في روسيا لعلاج كوفيد-19 إن روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل مداواة المصابين بالمرض به في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي لـ"رويترز" في مقابلة إن بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم أفيفافير للمرضى اعتبارا من 11 يونيو .

وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا.

ولا يوجد حاليا لقاح لكوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا الجديد ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها حتى الآن.

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وحقق دواء جديد من إنتاج شركة جيلياد اسمه ريمديسيفير بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين بكوفيد-19 ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو انسانية.

وكانت شركة يابانية طورت دواء أفيفافير في أواخر التسعينيات ثم اشترتها شركة فوجي فيلم عندما وسعت نشاطها ليشمل الرعاية الصحية.

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن علماء روسيا أدخلوا تعديلات على الدواء لزيادة فاعليته وإن موسكو ستكون على استعداد لنقل تفاصيل هذه التعديلات لأطراف أخرى في غضون أسبوعين.

وتجري اليابان تجارب على الدواء نفسه تحت اسم أفيجان. وقد أشاد به رئيس الوزراء شينزو آبي وخصصت الحكومة تمويلا له قدره 128 مليون دولار لكن لم يتم اعتماده للاستخدام حتى الآن.