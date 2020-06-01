الدفاع تصدر توضيحاً بشأن حديث وزيرها عن 'داعش'

أصدرت وزارة الدفاع، الاثنين، توضيحاً بشأن حديث وزيرها عن تنظيم "داعش".
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "تود أن توضح انه وخلال لقاء وزير الدفاع جمعة عناد سعدون يوم أمس على شاشة إحدى القنوات وحديثه عن التنظيمات الإرهابية في المحافظات التي سيطرت عليها بعد أحداث ١٠/٦/٢٠١٤ قصد الوزير أن نسبة ۸۰ ٪ من عناصر داعش كانوا يتواجدون في تلك المحافظات بعد أن غرر بهم من قبل عصابات داعش وان العشائر العربية الأصيلة هم من قاتلوا وتصدوا للإرهاب واعطوا تضحيات ودماء عزيزة وغالية نتذكر جهدهم البطولي والشجاع في بعض المناطق الغربية ومنها ( حديثة والبغدادي والخالدية والحبانية وعامرية الفلوجة وغيرها من المناطق )".
وأضافت أن "أهالي المناطق قدموا الشهداء تلو الشهداء ولم يسمحوا للعصابات الإرهابية تدنيس ارضهم، وان اهالي هذه المناطق حافظوا على الانتصارات التي تحققت بجهودهم وجهود الأجهزة الأمنية كافة ومازالت مناطقهم تنعم بالأمن".
وأضافت أن "أهالي المناطق قدموا الشهداء تلو الشهداء ولم يسمحوا للعصابات الإرهابية تدنيس ارضهم، وان اهالي هذه المناطق حافظوا على الانتصارات التي تحققت بجهودهم وجهود الأجهزة الأمنية كافة ومازالت مناطقهم تنعم بالأمن".
ودعت الوزارة، من حاول تحريف كلام الوزير الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وليكن شعار الجميع أن العراق الواحد هو من دحر الإرهاب".
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