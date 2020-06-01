عندليب الفرات يعلن نتائج فحوصات حامي عرينه

رياضة 2020-06-01 | 16:29 3,519 مشاهدة أعلن نادي نفط الوسط الرياضي، نتائج فحصوات حارس مرماه مصطفى زهير بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وخضع زهير للحجر الصحي خلال اليومين الماضيين بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا. وذكر النادي في بيان رسمي أن "نتائج الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة حارس مرمى نفط الوسط مصطفى زهير من الاصابة بفيروس كورونا".



يذكر أن محافظة النجف، مقر نادي نفط الوسط الملقب بـ"عندليب الفرات"، سجلت اليوم 6 إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد.

يذكر أن محافظة النجف، مقر نادي نفط الوسط الملقب بـ"عندليب الفرات"، سجلت اليوم 6 إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد. المحرر: محمد خليل

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