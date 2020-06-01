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الصحة تعلن تسجيل 429 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

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أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس المستجد في العراق، مسجلة 425 إصابة جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة وشفاء 119 شخصا منه.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (١٠٤٩٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٣٨٢٥١)".

وأوضحت، أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٤٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٨٠، بغداد/ الكرخ: ٤٧، مدينة الطب: ٤٥، النجف: ٦، البصرة: ٢٢، السليمانية: ١٠٢، دهوك: ٢، كربلاء: ١١، ديالى: ٤، واسط: ٤١، بابل: ٤، الديوانية : ٨، ميسان: ٣٨، المثنى: ١٣، نينوى: ٦".

واضافت، أنه تم "تسجيل ١١٩ حالة شاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ٣٠، بغداد/ الكرخ: ٢١، مدينة الطب: ٢١، النجف: ١، اربيل: ١١، البصرة: ٢٣، ديالى: ٥، الديوانية: ٣، واسط: ٤، وعشر حالات وفاة موزعة كالاتي (حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالة في الكرخ، وأربع حالات في مدينة الطب، حالة في ميسان، وحالة في الانبار، وحالة في السليمانية)"، مبينةً أن "مجموع الإصابات بلغ ٦٨٦٨ ومجموع حالات الشفاء ٣٢٧٥، وعدد الراقدين الكليوصل الى ٣٣٧٨، والراقدين في العناية المركزة ٤٣، بينما مجموع الوفيات بلغ ٢١٥".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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