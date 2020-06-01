الصحة تعلن تسجيل 429 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة 425 إصابة جديدة بالفيروس وعشر حالات وفاة وشفاء 119 شخصا منه.
وأوضحت، أن مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٤٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٨٠، بغداد/ الكرخ: ٤٧، مدينة الطب: ٤٥، النجف: ٦، البصرة: ٢٢، السليمانية: ١٠٢، دهوك: ٢، كربلاء: ١١، ديالى: ٤، واسط: ٤١، بابل: ٤، الديوانية : ٨، ميسان: ٣٨، المثنى: ١٣، نينوى: ٦".
واضافت، أنه تم "تسجيل ١١٩ حالة شاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة: ٣٠، بغداد/ الكرخ: ٢١، مدينة الطب: ٢١، النجف: ١، اربيل: ١١، البصرة: ٢٣، ديالى: ٥، الديوانية: ٣، واسط: ٤، وعشر حالات وفاة موزعة كالاتي (حالتين في بغداد/ الرصافة، وحالة في الكرخ، وأربع حالات في مدينة الطب، حالة في ميسان، وحالة في الانبار، وحالة في السليمانية)"، مبينةً أن "مجموع الإصابات بلغ ٦٨٦٨ ومجموع حالات الشفاء ٣٢٧٥، وعدد الراقدين الكليوصل الى ٣٣٧٨، والراقدين في العناية المركزة ٤٣، بينما مجموع الوفيات بلغ ٢١٥".
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