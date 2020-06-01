الساعدي: 120 إصابة بكورونا سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة

أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الملاكات الطبية والإدارية في الرصافة.
وأطلق الساعدي تحذيراً لـ" المواطنين"، مؤكداً أن "استمرار الحظر الشامل خيار مطروح حالياً".
وأضاف أن "فائدة المسح الوبائي مهمة جدا في رصد الإصابات المخفية وغير المشخصة"، مبيناً أن "الفرق الصحية قادرة على الوصول إلى الحالات المرضية التي لم تظهر عليها أعراض".
وأشار الساعدي، إلى أن "الوضع الصحي تحت السيطرة في ظل تسجيل هذه الأرقام اليومية"، مؤكداً :"لدينا خطة مستقبلية تحسباً لتطورات الوضع الوبائي من خلال بناء مستشفيات جديدة وإخلاء أخرى وتخصيصها لمعالجة المصابين بكورونا".
وأوضح، أن "الموقف الوبائي هو من يحدد طبيعة الخيارات في الأسبوع المقبل بين تمديد الحظر الشامل أو العودة للجزئي والحجر المناطقي".
وأكد مدير صحة الرصافة، على "عدم ثبوت علمية عودة الوباء للأشخاص الذين أصيبوا وتماثلوا للشفاء في بغداد"، مبيناً أن "120 إصابة سجلت بين الملاكات الطبية والإدارية للمؤسسات الصحية في جانب الرصافة".
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