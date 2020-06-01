نائب: الكاظمي مُلزم باحترام إرادة نواب البصرة بإختيار المرشحين للحقائب الوزارية

أكد النائب عبد الأمير المياحي، الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مُلزم باحترام إرادة نواب البصرة بإختيار المرشحين للحقائب الوزارية. وقال المياحي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الكاظمي مُلزم بأن يحترم إرادة نواب البصرة بأختيارِ المرشحين لشغلِ الحقائب الوزارية الشاغرة". وحذّر المياحي من "الغُرفِ المُظلمةِ والإتفاقات مع بعضِ الكُتلِ السياسية التي تدعم الفاسدين"، موضحاً أن "الكاظمي تعهد أمام رئيس مجلس النواب أن يكون إختيار المرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة".



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