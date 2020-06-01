وزير الكهرباء: لدينا خطط طموحة لتحسين أداء المنظومة الوطنية

أكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الاثنين، إستعداد شركات بلاده للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق، فيما نوه وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة الى أن لدى وزارته خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية.
و دعا السفير الأمريكي، بحسب البيان، إلى "تفعيل الشراكة بين الجانب الأمريكي وجمهورية العراق في العديد من المجالات الاقتصادية"، مبدياً "إستعداد الشركات الإمريكية للمساعدة في تطوير وتأهيل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق خصوصاً بعد المساهمة والنجاح الكبير الذي عملت به شركة GE مع ملاكات الوزارة".
ونوه عن "إستعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراق لتجاوز مشاكله الاقتصادية والمساهمة الفاعلة لتنشيط الاستثمار في سوق الطاقة العراقي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين".
وأشار الامارة الى ان "الوزارة لديها خطط طموحة لتحسين أداء منظومة الكهرباء الوطنية"، مشيداً بـ"رصانة الشركات الإميركية العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية".
ونوه الامارة الى أن "سوق الطاقة العراقية سوق واعدة ومهمة وان الباب مفتوح أمام جميع الشركات في البلدان الصديقة للدخول إلى هذه السوق والإسهام في تطوير قدرات العراق في مجال الطاقة"، مشيدا بـ"الإعفاءات الأميركية والتي منحت للعراق مما ساهم في ادامة زخم عمل محطات الإنتاج وبالتالي تحسن أداء الشبكة الوطنية".
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