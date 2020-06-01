بريطانيا ترفض إعادة ضم روسيا لـ"مجموعة السبع"

رفضت بريطانيا، الإثنين، إعادة ضم روسيا عضوا في مجموعة السبع، وذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حكومة بلاده "لن تؤيد إعادة ضم روسيا عضوا في مجموعة السبع"، لكن قرار اختيار الزعماء المزمع دعوتهم كضيوف يعود للدولة المضيفة للقمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال السبت الماضي، إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان مقرر لها الشهر المقبل، إلى سبتمبر/ أيلول.

وزادت قائمة المدعوين لحضور قمة مجموعة السبع المقررة في منتجع كامب ديفيد الأمريكي، لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

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ولفتت الحكومة البريطانية إلى أنه "تم استبعاد روسيا من دول مجموعة السبع بعد ضمها إقليم القرم في 2014"، وأنها لم ترصد "أي تَغير على سلوكها بما يبرر إعادة انضمامها".

من ناحية أخرى، أعلنت كوريا في بيان، إن الرئيس مون جيه-إن أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، قبول دعوته للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبع هذا العام.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت دعوة من الرئيس دونالد ترامب لحضور قمة مقترحة لمجموعة السبع في الولايات المتحدة.

ونقلت بوليتيكو عن شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية قوله "إن المستشارة تشكر الرئيس ترامب على دعوته لها لقمة مجموعة السبع في نهاية يونيو/ حزيران المقبل في واشنطن. حتى اليوم وفي ضوء وضع وباء كورونا إجمالا فإنها لا يمكنها الموافقة على الحضور شخصيا والقيام برحلة إلى واشنطن".