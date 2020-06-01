المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/6/1 04:11 م بتوقيت أبوظبي
حثت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا.
وقالت المندوبة الأمريكية، اليوم الإثنين، "يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة في ليبيا".
وأقرت تركيا رسميا أكثر من مرة بالتدخل عسكريا في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الإخوانية غير الشرعية، وسط رفض وغضب عربي ودولي.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا تقدر بنحو 11,200.
في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.
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