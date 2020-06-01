سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 1 يونيو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 138 جنيها، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر سعر 55 جنيه للشراء و55.27 جنيه للبيع على شاشات معظم البنوك والشركات الصرافة العاملة في السودان.

وكان الدولار قد سجل انخفاضا مفاجئا منتصف مايو/ أيار الماضي إلى نحو 112 جنيها، قبل أن يعاود الصعود مجددا ليلامس مستوى 145 جنيها.

ويترافق التذبذب الكبير في سعر العملة السودانية مع شح في مصادر النقد الأجنبي وارتفاع في معدلات التضخم وسط برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أقر أكبر زيادة رواتب في تاريخ البلاد.

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ويوم الجمعة، وقعت الحكومة السودانية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم دعم نقدي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية.

ويقضي الاتفاق بأن يقوم البرنامج باستيراد 200 ألف طن قمح لصالح الخرطوم، على أن تقوم الحكومة بسداد فاتورتها بالعملة المحلية وتوجيه هذه المبالغ للأسرة المحتاجة في البلاد.

ويخفف هذا الاتفاق من الضغط على احتياطيات السودان من النقد الأجنبي، ما قد يفسر تراجع الدولار في الأسواق الموازية واستقراره في السوق الرسمية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.07 جنيه للشراء و 61.38 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 67.85 جنيه للشراء و68.19 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد سجل الريال السعودي 14.64جنيه للشراء و14.72 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 177.36 جنيه للشراء و178.24 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.