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اليابان تدرس اعادة فتح حدودها مع عدد من الدول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

اليابان تدرس اعادة فتح حدودها مع عدد من الدول

متابعات_ الخليج 365

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام عدد من الوافدين من الدول التي تسجل اصابات منخفضة بفيروس المستجد(كوفيد-19).

 

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وذكرت وسائل إعلام يابانية، بأن الحكومة تخطط السماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام واستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة بعد اعلانها حظر دخول الأجانب منذ فبراير الماضي وذلك في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقررت اليابان ،اليوم، إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية والمراكز التجارية في العاصمة طوكيو.

 

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