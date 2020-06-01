شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينياً من الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين، 19 فلسطينياً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له "ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وطولكرم والاغوار الشمالية وطوباس وجنين، واعتقلت 19 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينياً من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.