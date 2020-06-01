شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الصين ،اليوم الاثنين، عن تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 83017 حالة.



وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها ،بان جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، فيما سجل البر الرئيسي للصين 16 إصابة جديدة بدون أعراض مقارنة بـ 3 حالات في اليوم السابق..مشيرة الى ان حصيلة الوفيات بقت عند 4634 حالة.

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