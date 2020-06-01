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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت:تسجيل 719 اصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1513 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاثنين، تسجيل 719 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 27762 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 220 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي" أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 204 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14643 حالة".
وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح ، قد أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 1513 حالة من المصابين بمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899 حالة.
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