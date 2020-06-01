شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تعلن ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" إلى 12899 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دولة الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 719 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 220 حالة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت الدكتور عبدالله السند، قوله إن عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد بلغ 12899 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعلن ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" إلى 12899 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.