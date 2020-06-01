شكرا لقرائتكم المسماري: باخرة تركية تفرغ دعماً عسكرياً لميليشيات مصراتة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين في تصريحات خاصة لقناة العربية عن قيام باخرة تركية بتفريغ دعم عسكري لميليشيات مصراتة الداعمة لحكومة الوفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: باخرة تركية تفرغ دعماً عسكرياً لميليشيات مصراتة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.