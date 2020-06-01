شكرا لقرائتكم تونس.. مسيرة نقابية بصفاقس ترفع شعارات ضد للغنوشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذ عاملون بوزارة الصحة وأطباء بمحافظة صفاقس جنوب تونس، الاثنين، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، وذلك على خلفية توقيف نقابيين.

كما نظم النقابيون في المنطقة مسيرة ضخمة، جابت شوارع المدينة، رافعين عدة شعارات من بينها "يا غنوشي يا سفاح ...يا قتال الأرواح".

وتأتي هذه التحركات على خلفية توقيف نقابيين من قطاع الصحة في مدينة صفاقس اتهما بالاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة بالبرلمان محمد العفاس خلال شهر مارس/آذار الماضي.

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يشار إلى أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، كان قد اعتبر في تصريح سابق، "أن قضية إيقاف نقابيين بصفاقس، خضعت إلى ضغوطات وتعليمات سياسية جاءت من رئيس البرلمان راشد الغنوشي" وفق تعبيره.

يذكر أنه تم إيقاف عضوين من الاتحاد الجهوي بصفاقس يوم 6 نيسان/ إبريل الماضي، على خلفيّة شكوى تقدّم بها النائب عن ائتلاف الكرامة( تيار متشدد) محمد العفاس، متهما النقابيين بالاعتداء عليه.