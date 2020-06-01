اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 4 آلاف شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء.
وبحسب إحصاء لشبكة "CNN" الأمريكية، بلغ عدد المعتقلين 4 آلاف شخص منذ 26 مايو وحتى صباح اليوم الاثنين، بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الأمريكية.
هذا ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال الشرطة والحرس الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات بسبب «مقتل جورج فلويد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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