شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات «أون لاين» بين جامعتى «مصر للعلوم والتكنولوجيا وبليموث" البريطانية لتفعيل التعاون التعليمى والبحثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الالتزام بخطة التواصل عن بعد التى ترتبت عن ازمة فيروس كورونا واستمرارًا للتعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، تم عقد اجتماعات إلكترونية عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) بين الجامعتين تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أجل دعم التعاون فى التعليم المصرى البريطاني.

شارك فى الاجتماع الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر، والدكتورة رانيا نجيب عميد كلية الإدارة بجامعة بليموث.



خالد الطوخي

وصرح الدكتور محمد العزازى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات فى مقدمتها طرق دراسة الطلاب للمواد بين الجامعتين وعدد سنوات الدراسة فى جامعة مصر وجامعة بليموث وتم الاتفاق على طرق حصول الطلاب على درجتين علميتين من الجامعتين وكيفية حضور محاضرات بكلية الإدارة والاقتصاد بين الجامعتين.

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الدكتور محمد العزازى

وأوضح العزازي، أنه تم تحديد نوعية المواد التى يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لاستكمال المحتوى العلمى المقرر دراسته للطلاب.



الدكتورة ياسمين الكاشف

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث تم توقيعه بهدف تفعيل البرنامج الدراسى المشترك بينهم.

وأضافت الكاشف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اتفقتا على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدارسى المشترك مع انطلاق عام 2021.