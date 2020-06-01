شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تخصص خطا ساخنا للتواصل مع الرعاية الطبية للهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم بالفعل إبرام التعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر و أن المركز يستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا من الزملاء لتقديم الخدمة الطبية لهم طبقاً للقواعد المتبعة.

وأضافت الهيئة أنه نظرا لما حدث بالأمس وهو اليوم الأول من التعاقد من تزاحم بعض الزملاء أمام المركز الطبي وعدم التنسيق باتباع الإجراءات اللازمة مع المركز، ننوه بأنه جاري التحقيق فيما حدث مع التأكيد بأن التعاقد ساريا مع المركز الطبي.

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وناشدت الوطنية للإعلام، أعضائها بالتواصل مع الرعاية الطبية من خلال طوارئ الرعاية الطبية على رقم داخلي 5299، ورقم خارجي 25787022، وذلك للتنسيق مع المركز الطبي لاستقبال الحالات وتذليل العقبات.

وأهابت الهيئة الوطنية للإعلام توخي الحذر والدقة فيما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جار على وجه السرعة التعاقد مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الاصابه بمرض كورونا.