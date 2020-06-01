شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر الأولى عالميا فى إعداد مقترح حول احتياجات المرأة فى محاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس أعد ورقة حول البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إرسالها إلى مكتب مجلس الوزراء والوزراء المعنين، لتعد مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تعد ورقة سياسية مقترحة تراعى احتياجات المرأة أثناء محاربة الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، فيما يخص المجلس القومى للمرأة.

وأضافت مايا مرسى، أنه تم إطلاق النسخة الأولى والثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذى قام المجلس بتدشينه بهدف رصد هذه السياسيات والبرامج، وتعد مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم الذى أطلقت أيضا هذه الآلية لمتابعة جهود الدولة فى هذا الصدد.

وأشارت إلى أنه فى دور استباقى لجمهورية مصر العربية، فأن وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى فى الأمم المتحدة من أجل إيلاء الاهتمام لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى إطلاق استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا فى الفترة من 4 إلى 14 أبريل 2020 والتى أظهرت نتائجها أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.