مصاب بالتهاب رئوي وعمره عام ونصف.. فريق "طب المنصورة" ينقذ طفلا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق أطباء العناية المركزة في كلية الطب بالمنصورة، بالتعاون مع زملائهم الأطباء بوزارة الصحة في مستشفى العزل بتمى الأمديد في فصل طفل يبلغ من العمر سنة ونصف من على جهاز التنفس الصناعي واستقرار حالته الصحية، لمعاناته من التهاب رئوي شديد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كان الطفل وصل إلى مستشفى العزل ودرجة الوعي سيئة وبعد مجهود شاق من فريق العناية المركزة لأكثر من أسبوع تحسنت حالة الطفل الصحية ودرجة وعيه، وتغيرت نتيجة التحليل الخاص بها إلى سلبية بالنسبة لفيروس كورونا وتقرر خروجه من العناية المركزة.

ضم الفريق الطبي الدكتور محمود السعودي، مدرس التخدير والعناية المركزة، الدكتور محمد الأمير مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، الدكتور محمد شحتة مدرس مساعد الصدرية والعناية المركزة، الدكتور محمد حمودة، مدرس مساعد الصدرية والعناية المركزة.