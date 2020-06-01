لصرف معاشات يونيو.. زحام شديد أمام الخدمات المصرفية بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
شهدت منشآت الخدمات المصرفية في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، زحامًا شديدًا أمام إدارتها تزامنًا مع صرف معاشات شهر يونيو.
وشهدت منشآت الخدمات المصرفية في كفر وذلك لحماية المواطنين أصحاب تلك الخدمات من موجات ارتفاع دراجات الحرارة، والحد.
كانت الدكتورة نيفين الكباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت صرف معاشات يونيو 2020 بداية من اليوم الاثنين، في جميع الخدمات المصرفية البنوك ومكاتب البريد على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
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