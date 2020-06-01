بسبب خلافات الجيرة.. مقتل شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قتل شخصان، بعد إصابتهما خلال مشاجرة بالأسلحة النارية، نشبت بين أبناء عمومة في قرية السمطا التابعة لدائرة مركز دشنا، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل شخصين خلال مشاجرة في مركز دشنا.

انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء أحمد فهمي، إلى موقع البلاغ وفرضت طوقًا أمنيًا لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة جنوب الوادي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

