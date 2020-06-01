محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات): قالت الصين، الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت "مدمنة انسحاب" وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وأضافت الصين أن الانسحاب يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة يومية إن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة. وأضاف تشاو ”الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات“. Advertisements وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية واتهمها بأنها أصبحت دمية في يد الصين. ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب بأنها روجت "معلومات مضللة" نشرتها الصين بشأن الفيروس. ويأتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تفشي فيروس كورونا. وانسحب ترامب من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واتفاقية دولية لمواجهة تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: أمريكا أصبحت "مدمنة انسحاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.