غزة تقرر فتح مساجدها أمام صلاة الجماعة ابتداء من فجر الأربعاء القادم

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة فتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداء من فجر يوم الأربعاء القادم، الموافق الموافق 3 يونيو الجاري.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الأغا، في مؤتمرصحفي، اليوم الاثنين، على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.
وطالب الأغا بضرورة التزام الإجراءات الوقائية، التي سبق التنصيصعليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.
وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.
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