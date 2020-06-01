تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السويداء والإجمالي 123

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السويداء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 123.

وجاء في بيان الوزارة، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أحد المخالطين في السويداء،

والحالة موجودة في الحجر الصحي.

ولفت البيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغت 123 إصابة، شفيت منها 46 إصابة وتوفيت 5 حالات.

وكانت الحكومة السورية قد أقرت مؤخرا جملة من الإجراءات الجديدة في ضوء تخفيف القيود المفروضة في البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورنا، منها عودة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام، واستئناف الدوام في الجامعات والمعاهد، استكمالا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 ، وإلغاء حظر التجوال الليلي، وغيرها من الإجراءات