أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الاصية ليتجاوز الإجمالي 87 ألفا.
وجاء في بيان وزارة الصحة، اليومالاثنين: "تم تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ الإجمالي 87142 حالة، كما تسجيل 22 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 525".
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1864 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 64306 حالات.
وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد عن تسجيل 1877 إصابة جديدة و23 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 87 ألف في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.