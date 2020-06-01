روسيا تعتزم طرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا

تعتزم روسيا طرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الاثنين،.

وكانت السلطات الصحية الروسية ، اعلنت أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) المحلى على المصابين

بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%، ونقلت وكالة أنباء "تاس " الروسية عن فلاديمير تشولانوف ، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة قوله، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

وأضاف أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا.