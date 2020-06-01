حفتر يستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة

أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، عن استعادة السيطرة على منطقة الأصابعة، صباح اليوم الاثنين. وقال المسماري إن وحدات من القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة الأصابعة صباح اليوم بعد سلسلة من الضربات الجوية. الأصابعة صباح اليوم بعد سلسلة من الضربات الجوية. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي دخول قوات المشير خليفة حفتر، الذي يقود "الجيش الوطني الليبي"، إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها. يقود "الجيش الوطني الليبي"، إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها. وبسطت قوات حكومة الوفاق الوطني يوم 21 مايو الماضي، سيطرتها على مدينة الأصابعة وعدة مدن أخرى في الغرب الليبي، كانت تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر.

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