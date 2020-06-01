رقم قياسي في عدد متعافي كورونا بالمغرب

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وسجلت الإحصائيات الجديدة التي نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب، تسجيل 295 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس بالمملكة، إلى 5754 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية، أن عدد حالات الوفاة استقر عند 205 حالات، إذْ لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

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وتم تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى العاشرة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة، إلى 7819 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 208 آلاف و366 حالة.

وقبل أيام، أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت طالب، أن استخدام دواء ”هيدروكسي كلوروكين“ ساهم في علاج مرضى فيروس كورونا بالمغرب وتعطيل انتشار الوباء.

وتحاول السلطات المغربية، السيطرة على انتشار فيروس كورونا، باعتماد إجراءات صارمة، وعلى رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية، وتعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية، ومنع السفر والتنقل بين المدن، وإغلاق المدارس، وتعليق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وغيرها.