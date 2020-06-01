إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أنه تم ”اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة“.
وفي السياق، أشار المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن مجموع الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بلغ أكثر من 5 آلاف اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية
وأكد المالكي ”استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.
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