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وجرى يوم الخميس الماضي، انتخاب المتشدد محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان وانتخاب أمير حسين قاضي زاده كنائب أول، وعلي نيك زاد بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
وجرى انتخاب أمناء رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الحادي عشر، وهم ”ناصر موسوي لارجاني، وأحمد أمير آبادي فراهاني، وحسين علي حاجي دليجاني، وروح الله متفكر ازاد، وعلي كريمي فيروز جايي، ومحسن دهنوي“.
واعتبرت البرلمانية المستقلة سمية محمودي، أن ”عملية انتخابات هيئة رئاسة البرلمان التي جرت الخميس الماضي، تمت خلف الكواليس وجرى اختيارها مسبقا“.
وأشارت إلى أن ”الرجال لا يؤمنون بوجود النساء في هيئة رئاسة البرلمان، لم يكن هناك حديث عن منح المرأة أي منصب في هيئة رئاسة البرلمان خلال مشاوراتهم، في حين أنه كان بإمكانهم التفكير في هذه القضية إذا أرادوا ذلك“.
وطالبت النائبة محمودي البرلمان بإجراء تعديلات على طريقة اختيار وتحديد اللجنان المتخصصة داخل البرلمان الحادي عشر.
وكان التيار المتشدد قد تمكن من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعدا خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 من فبراير الماضي، وسط مشاركة بلغت نحو 41% وهي أقل نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.
وحصلت النساء على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية من أصل 782 مرشحة، 5 منهن من العاصمة طهران.
كانت هذه تفاصيل خبر النائبة سمية محمودي: تم منع المرأة من المشاركة في رئاسة البرلمان الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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