الصين تتوعد بالرد على أمريكا

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وجاء ذلك في انتقاد لقرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة، إن ”كلا البلدين يستفيدان من التعاون الثنائي، لكن بكين ستدافع بكل حزم عن أمنها ومصالحها التنموية“.
من جانب آخر، تطرق ليجيان إلى الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، إثر وفاة رجل أسود غير مسلح على أيدي الشرطة، قائلا إن ”العنصرية مرض مزمن في المجتمع الأمريكي“.
واعتبر أن الاضطرابات تظهر ”خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة“.
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