العراق يغلق معبرا حدوديا مع إيران بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 يونيو 2020 03:26 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ونقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر أمنية قولها، إن ”السلطات الأمنية في إقليم كردستان أغلقت معبر باشماخ الحدودي مع إيران لمدة 3 ايام“. وأضافت المصادر، أن ”أنباء أفادت بإصابة اثنين من الكوادر الطبية داخل المعبر، ما دفع الكوادر الصحية لإجراء حملة للتعقيم والتعفير داخل القضاء“. وكانت السلطات العراقية، قد أعلنت السبت الماضي عن فرض حظر تجوال شامل في عموم البلاد لمدة أسبوع، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تخطي عدد الإصابات 6 آلاف حالة.

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