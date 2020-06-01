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"كيلي كرافت" تحث على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

حثت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا.

 

وقالت المندوبة الأمريكية، اليوم الإثنين، "يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة في ليبيا".

 

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وأقرت تركيا رسميا أكثر من مرة بالتدخل عسكريا في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الإخوانية غير الشرعية، وسط رفض وغضب عربي ودولي.

 

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا تقدر بنحو 11,200.

 

في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.

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